Муж умершей роженицы Анны Бобриковой возмущен ответом главы облздрава

Сергей Плаксин Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Уголовное дело в отношении врачей Областного перинатального центра прекращено в связи с истекшим сроком давности, и на днях директор департамента здравоохранения Владимирской области Артем Осипов заявил, что не видит причин для увольнения главврача ОПЦ Надежды Тумановой и врача-акушера-гинеколога Марины Якушевой.

Напомним — Якушева обвинялась в причинении смерти по неосторожности, а также в служебном подлоге медицинских документов, а Туманова — в организации этого подлога. Речь шла о том, что в 2016 году жительница Владимира Анна Бобрикова после родов потеряла много крови, и в результате осенью не приходя в сознание умерла в федеральном медцентре. Чтобы скрыть этот факт, Туманова и Якушева подделали 8 листов истории родов.

- Глубоко возмутила и оскорбила такая реакция главы облздрава. Артем Осипов заявляет, что центральный аппарат Следственного комитета и Генеральная прокуратура просто так усадили Туманову на скамью подсудимых, что она невиновна. Напомню, он государственный служащий. По его мнению, 36 томов уголовного дела – это не доказательство вины Тумановой. Ну что же. Доказана вина или нет, к счастью, не ему решать. Точка не поставлена, - заявил Сергей Плаксин в своем телеграм-канале «Памяти Анны Бобриковой».

Также Сергей объяснил, что позиция областного руководства им услышана, так что теперь он будет обращаться к губернатору, в областную прокуратуру, а также на федеральный уровень.

- Мной будут подняты многие вопросы, будет инициирован ряд проверок, - добавил Плаксин и сообщил, что с 12 декабря начинает публиковать материалы уголовного дела, которые так и не были озвучены в суде в присутствии журналистов.