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НовостиПроисшествия12 декабря 2022 8:47

Житель Гусь-Хрустального вместо купленной видеокарты получил пустую посылку

После этого мужчина обратился в полицию
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, летом текущего года в полицию Гусь-Хрустального обратился местный житель. Который рассказал, что заказал на сайте интернет-объявлений видеокарту, и перевел на чет продавца 14500 рублей.

Вскоре ему пришла посылка, но внутри она оказалась пустой. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, которым оказался 27-летний безработный житель Пермской области. Молодой человек после задержания сознался в преступлении и объяснил, что полученные деньги потратил.

Между тем, в ходе следствия выяснилось, что на объявление откликнулись жители Вологды, Москвы и Московской области, тоже получившие пустые посылки. Общая сумма ущерба составила 75 тысяч рублей.

По всем фактам были возбуждены уголовные дела, объединенные в одно производство. Расследование уголовного дела продолжается. Задержанного проверяют на причастность к другим похожим преступлениям.