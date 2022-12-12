Водителя автобуса, проехавшего светофор в центре на красный по встречке, оштрафовали на 10 тысяч рублей

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Пресс-служба УМВД России по Владимирской области сообщила о том, что водителя автобуса, лихо гонявшего в центре по встречке, несмотря на красный сигнал светофора, оштрафовали.

Напомним, 2 декабря в социальных сетях Владимира появилась запись с видеорегистратора, на котором было видно, как возле ЦУМ "Валентина", автобус проскакивает пешеходный переход, несмотря на красный сигнал светофора. При этом водитель, чтобы объехать остановившиеся машины, выехал на встречную полосу движения.

"По данному факту УГИБДД УМВД России по Владимирской области проведена проверка, в ходе которой личность водителя автобуса была установлена. В отношении гражданина сотрудниками Госавтоинспекции вынесены постановления об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 3 ст. 12.15 и ч. 4 ст. 12.12 КоАП РФ. Водителю назначено наказание в виде штрафов на общую сумму 10 000 рублей", сообщили в полиции.