Владимирская область обязана вернуть почти 600 млн рублей за технопарк в Камешково

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Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск Фонда развития моногородов к администрации Владимирской области. Федеральный фонд требовал взыскать с региона почти 600 миллионов рублей, который он выделил на строительство инфраструктуры в технопарке в Камешковском районе. Конкретно, в администрации Владимирской области должны вернуть 598 миллионов 440 тысяч 466,73 рубля, а также расходы по госпошлине в размере 193 234 рублей.

Иск был подан еще весной. Фонд развития моногородов был не удовлетворен тем, что технопарк в Камешково, который по планам должен был привлечь огромное количество компаний в город и дать муниципалитету тысячу рабочих мест и 8,5 миллиардов инвестиций, в итоге оказался провальным проектом. Договор на развитие технопарка между "белым домом" и фондом был заключен еще в 2015 году. И с тех пор властям, по мнению фонда, так и не удалось привлечь в Камешково крупных инвесторов.

Решение столичного арбитража в законную силу не вступило и может быть обжаловано администрацией Владимирской области в течение месяца.