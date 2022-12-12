Черные кредиторы во Владимирской области маскируются под комиссионные магазины и ломбарды

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За 9 месяцев 2022 года Банк России выявил во Владимирской области 6 компаний с признаками «черных кредиторов». Это в основном комиссионные магазины, работающие как ломбарды: ООО «Лом-арт хранитель», комиссионый магазин "$kupka", "Mega Skupka", ООО «Твой ломбард», ООО «Ломбард Легион-авто», комиссионный магазин «Ломбард 911», «Быстрые займы на ул. Ленина, д. 43».

«Владимирцы зачастую путают комиссионные магазины с ломбардами. Работа комиссионных магазинов не контролируется Банком России и не попадает под действие закона «О ломбардах». Легальные ломбарды действуют в правовом поле, а значит права заемщиков защищены: например, у ломбардов есть обязанность застраховать имущество клиента, не продавать его, пока идет льготный срок, не завышать процентную ставку по займу. Поэтому некоторые ломбарды предпочитают работать по серым схемам, притворяясь комиссионными магазинами, оформляя вместо залогового билета договор купли-продажи с правом обратного выкупа или договор комиссии. Эти документы не сохраняют права владельца на заложенное имущество, которое может быть продано в любой момент», — пояснил заместитель управляющего владимирским отделением Банка России Александр Хлысталов.