Во Владимирской области области 12 декабря 2022 года коронавирусом заболели 27 человек

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 12 декабря 2022 года лабораторно подтверждено 27 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 7 сл. в г.Владимире, 4 сл. в Муромском, 2 сл. в Ковровском, 2 сл. в Кольчугинском, 4 сл. в Гусь-Хрустальном, 2 сл. в Собинском, 1 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Киржачском, 1 сл. в Камешковском, 1 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Меленковском, 1 сл. в Суздальском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 177961 случай заболевания (49419 сл. в г. Владимире, 19224 сл. в Муромском, 21021 сл. в Ковровском, 6333 сл. в Петушинском, 8598 сл. в Кольчугинском, 10920 сл. в Александровском, 7210 сл. в Юрьев-Польском, 15782 сл. в Гусь-Хрустальном, 1732 сл. в Судогодском, 3567 сл. в Собинском, 1951 сл. в г. Радужный, 5794 сл. в Киржачском, 4058 сл. в Камешковском, 3280 сл. в Гороховецком, 4553 сл. в Меленковском, 6015 сл. в Вязниковском, 6194 сл. в Суздальском, 2310 сл. в Селивановском).