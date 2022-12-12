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НовостиПроисшествия12 декабря 2022 6:21

В Гусь-Хрустальном районе на трассе Р-132 произошло ДТП с пострадавшими

Авария случилась около восьми часов утра 12 декабря
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, около 8.00 на федеральной трассе Р-132 «Золотое кольцо» у деревни Бабино столкнулись две машины.

На место ЧП выезжали сотрудники МЧС, Госавтоинспекции, а также бригада «скорой помощи». По предварительным данным, имеются пострадавшие. В ГУ МЧС России по Владимирской области уточнили, что на месте аварии производили деблокировку пострадавших людей.

В ликвидации последствий ДТП приняли участие 14 сотрудников экстренных служба на шести машинах. Информация уточняется.