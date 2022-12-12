Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 декабря 2022 5:44

В Александрове оштрафовали подрядчика. который вовремя не сдал стадион в Струнино

Сейчас работы выполнены в полном объеме
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
.

.

Фото: Даниил ОПАРИН

Александровская городская прокуратура во время проверки установила, что реконструкция футбольного стадиона в Струнино не была выполнена в срок.

Контракт между Струнинским детско-юношеским спортивно – оздоровительным центром и подрядчиком был заключен 12 октября 2021 года. Работы должны были быть закончены не позднее 30 июня 2022 года. Однако в установленный контрактом срок футбольный стадион в полном объеме реконструирован не был.

Городской прокуратурой в отношении генерального директора подрядчика возбуждено административное дело по статье "бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом выполнение работ". Постановлением мирового судьи виновному назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 тысяч рублей.

В настоящее время предусмотренные контрактом работы приняты заказчиком.