В Александрове оштрафовали подрядчика. который вовремя не сдал стадион в Струнино

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Александровская городская прокуратура во время проверки установила, что реконструкция футбольного стадиона в Струнино не была выполнена в срок.

Контракт между Струнинским детско-юношеским спортивно – оздоровительным центром и подрядчиком был заключен 12 октября 2021 года. Работы должны были быть закончены не позднее 30 июня 2022 года. Однако в установленный контрактом срок футбольный стадион в полном объеме реконструирован не был.

Городской прокуратурой в отношении генерального директора подрядчика возбуждено административное дело по статье "бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом выполнение работ". Постановлением мирового судьи виновному назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 тысяч рублей.

В настоящее время предусмотренные контрактом работы приняты заказчиком.