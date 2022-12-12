На пожаре во Владимире пострадала женщина

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

12 декабря в 4.05 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Владимир, ул. Егорова, д. 16. На место выехали пожарно-спасательные подразделения.

На момент прибытия подразделений был виден дым из квартиры. Сотрудниками МЧС было сформировано 2 звена газодымозащитной службы для разведки, спасения и тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться, и оперативно ликвидировали пожар на площади 10 квадратных метров. Сгорело имущество и мусор в квартире.

С места пожара был спасен 1 человек. Но пострадала женщина, ее личность устанавливается. На пожар привлекались 5 единиц техники, 15 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.