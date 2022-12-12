Дождь во Владимире 12 декабря будет идти до ночи

Фото с сайта pexels.com. Автор - Viktor Mogilat.

Утром 12 декабря большинство владимирцев с большим трудом добирались до работы. Виной всему сильный дождь, из-за которого снег под ногами быстро превратился в водяную кашу и лед.

При этом владимирцы в соцсетях уже активно жалуются на то, что коммунальщиков нигде не видно. И по тротуарам невозможно пройти. Особенно сильно страдают спальные районы, где проблемы с уборкой есть как во дворах, так и на городских улицах (речь о тротуарах).

При этом синоптики не радуют прогнозами. Дождь, не свойственный этому сезону, будет идти вплоть до ночи. По прогнозам, сегодня, 12 декабря может выпасть до 8 миллиметров осадков. К ночи станет холодней, и дождь сменит снегопад. Причем снег будет идти вплоть до четверга. Надеемся, администрация города в этот раз справится с первой серьезной проверкой этого сезона для муниципальных коммунальных служб. В отличие от прошлых лет.