За 9 месяцев во Владимирской области возбудили 127 уголовных дел, связанных с коррупцией

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За 9 месяцев этого года по результатам рассмотрения 155 сообщений коррупционной направленности возбуждено 127 уголовных дел, что составило 82% от числа принятых решений. В структуре возбужденных преобладают уголовные дела о получении взяток (29), служебном подлоге (28), присвоении и растрате (14), коммерческом подкупе (11).

В производстве следователей управления находилось 161 уголовное дело коррупционной направленности, из которых в суд с обвинительным заключением передано 37 дел по обвинению 41 лица. В частности, 33 из 37 направленных в суд уголовных дел – о более 100 тяжких и особо тяжких преступлениях, сообщает СУ СКР по Владимирской области.

Размер ущерба по направленным в суд делам составил более 3 миллионов рублей, на стадии следствия обвиняемыми добровольно возмещено свыше 2 миллионов рублей. Арестовано имущество на сумму более 15 миллионов рублей.