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НовостиПроисшествия11 декабря 2022 11:42

Владимирцев предупреждают о сильном снеге с дождем

Осадки выпадут в ночь на 12 декабря
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Михаил ФРОЛОВ

Региональное управление МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях. По прогнозу ВЦГМС, в ночь на 12 декабря во Владимире и по области ожидается выпадение сильного снега и дождя. Местами возможно налипание мокрого снега и гололёд.

Температура воздуха днем 12 декабря +1, +2 градуса. Порывы ветра могут достигать 8-20 метров в секунду. Уже 13 декабря столбик термометра опустится до -1, -2 градусов.

Водителей просят быть внимательнее на дорогах. Только за прошедшие сутки произошло больше ста аварий, больше 50 - с пострадавшими.