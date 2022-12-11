С 2023 года владимирские медики будут получать ежемесячные надбавки

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что специальные доплаты по поручению президента РФ будут установлены тем, кто работает в первичном звене здравоохранения, в районных больницах и в скорой медицинской помощи. Врачи районных больниц с 2023 года будут ежемесячно получать 18,5 тысяч рублей, цитирует ТАСС.

Врачи первичного звена будут получать 14,5 тысяч рублей, врачи скорой медицинской помощи - 11,5 тысяч рублей. Средний медицинский персонал центральных районных и районных больниц - по 8 тысяч в месяц, средний медицинский персонал первичного звена здравоохранения - 6,5 тысяч, фельдшеры и медсестры скорой помощи - 7 тысяч рублей и младший медперсонал центральных районных больниц первичного звена - 4 тысячи рублей.

"При установлении доплат будет учитываться региональный коэффициент дифференциации. На эти цели в бюджете Фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год предусмотрено 152,4 млрд рублей. Мы предполагаем, что этими выплатами будет охвачено порядка 379 тысяч врачей, 725 тысяч среднего медицинского персонала и чуть более 65 тысяч младшего медицинского персонала", - сказала вице-премьер.