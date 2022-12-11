В Гусь-Хрустальном ребенка с муковисцидозом не обеспечили лекарством

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Прокуратура в Гусь-Хрустальном установила, девятилетняя дочь местной жительницы страдает генетическим заболеванием (кистозный фиброз (муковисцидоз). Ежегодно девочка проходит обследование в «Научном медицинском исследовательском центре здоровья детей» в Москве, по результатам которого корректируется пожизненная базисная терапия, включающая, кроме особенной диеты и гимнастики, медикаментозное лечение.

Лекарственный препарат назначен маленькой пациентке по жизненным показаниям, аналогов не имеет и замене на другой не подлежит. Органами системы здравоохранения региона ребёнок необходимым лекарством обеспечен не был, сообщает областная прокуратура.

По результатам проверки прокурором в суд направлено исковое заявление об обязании департамента здравоохранения региона и «Детской городской больницы г.Гусь-Хрустальный» бесперебойно обеспечивать пациента жизненно важным лекарством. Требования прокурора судом удовлетворены.

В результате девочка обеспечена необходимым лекарственным препаратом.