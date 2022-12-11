Во Владимирской области 11 декабря коронавирус диагностирован у 28 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 11 декабря лабораторно подтверждено 28 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

6 случаев во Владимире, по 5 - в Ковровском и Гусь-Хрустальном районах, по 2 заболевших в Кольчугинском, Киржачском, Камешковском и Суздальском районах, по 1 - в Муромском, Александровском, Селивановском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 177934 случая заболевания (49412 сл. в г. Владимире, 19220 сл. в Муромском, 21019 сл. в Ковровском, 6333 сл. в Петушинском, 8596 сл. в Кольчугинском, 10920 сл. в Александровском, 7210 сл. в Юрьев-Польском, 15778 сл. в Гусь-Хрустальном, 1732 сл. в Судогодском, 3565 сл. в Собинском, 1950 сл. в г. Радужный, 5793 сл. в Киржачском, 4057 сл. в Камешковском, 3279 сл. в Гороховецком, 4552 сл. в Меленковском, 6015 сл. в Вязниковском, 6193 сл. в Суздальском, 2310 сл. в Селивановском).