В одном из владимирских магазинов общественники нашли просроченные продукты

фото проекта "Народный контроль"

«Народный контроль» провел мониторинг в торговой точке, расположенной по адресу: ул. Тихонравова, д. 8А. В корзину попала просроченная продукция: бисквит, мармелад, вафли бисквитные, сок, хлебные палочки, сухарики, чипсы, печенье, йогурт, венские вафли, круассаны, тарталетки, пудинг, сметана, кефир, 3 лотка яиц и коробка конфет.

— Давно мы не встречали такого разнообразия продукции с истекшим сроком годности в свободной продаже. Усугубляет ситуацию то, что большинство товаров из ассортимента, который обычно приобретают детя. Вся информация о выявленных нарушениях прав потребителей до администрации магазина доведена, — отметил координатор проекта Дмитрий Семенов.

Кроме того, была нарушена целостность упаковки пельменей, томатной пасты и йогурта. На торте нет товарно-сопроводительной информации, а на курице не видно срока годности.

— Исполнение требований действующего законодательства — это ответственность магазина, мы не можем применить никаких мер воздействия. Но мы можем выявить нарушения и проинформировать население, чтобы наши граждане смотрели на сроки годности. Любой покупатель имеет право пригласить представителя администрации магазина и потребовать изъятия из продажи просроченной продукции, — добавил Дмитрий Семенов.

Как отметили активисты, после завершения мероприятий общественного контроля администрация магазина вернула в продажу просроченные конфеты.