Губернатор Александр Авдеев протестировал М-12 на велосипеде

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Губернатор Владимирской области Александр Авдеев написал у себя в телеграм-канале, что он 10 декабря протестировал на велосипеде новый участок М-12.

«У "Автодора" есть традиция накануне открытия проверять качество дорог колёсами и ногами. Поддержал традицию личным участием – проехал вместе с дорожными строителями 4 км от развязки М-7 с М-12 за Петушками и почти до деревни Старое Аннино. Опыт зимних поездок на велосипеде есть, так что могу оценить: качество дороги – отличное», написал Авдеев.

Напомним, что это уже не первый кусок платной трассы, открытой в 33 регионе. В октябре был открыт первый участок длиною 26,5 км от Южного обхода Владимира до развязки близ Гусь-Хрустального. Новый отрезок 58,2 км откроется 13 декабря. По нему можно будет проехать от развязки с М-7 от Южного обхода в сторону Москвы до другой развязки с М-7 и обратно.