В Камешково цыганка похитила у двух старушек украшений на 100 тысяч рублей

. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Камешковском районе полицейские задержали 34-летнюю цыганку по подозрению в двух кражах. Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, женщина в сентябре 2022 года похитила у двух пенсионерок 76 и 88 лет деньги и золотые украшения на общую сумму более 100 000 рублей.

Как в первом, так и во втором случае цыганка попадала в квартиры к доверчивым бабушкам под предлогом попить воды. Пока пожилые неоднократно отлучались на кухню, гостья похищала ценности. Но пенсионерки запомнили гостью и описали ее полицейским. По приметам полицейские установили место сбыта похищенных ювелирных изделий. Украшения изъяли, а затем смогли выйти и на цыганку. У женщины полицейские изъяли часть похищенных денег.

В отношении жительницы Камешково возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). В данный момент она заключена под стражу, а сотрудники полиции проверяют ее на причастность к совершению аналогичных преступлений.