Во Владимирской области из-за снегопада и потепления увеличилось число ДТП

Фото УМВД России по Владимирской области.

Пресс-служба областной полиции сообщает, что из-за погодных условий во Владимирской области 9 декабря увеличилось число ДТП. За минувшие сутки произошло 53 ДТП, в которых 6 человек получили ранения. Механические повреждения получили 104 машины.

Полицейские считают, что 10 декабря сохраняются высокие риски аварий на дорогах, так как вечером начнется сильный снегопад. В ГИБДД напоминают, что самым эффективным способом обеспечения безопасности движения в данных условиях является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и отсутствие резких маневров.

"В неблагоприятных погодных условиях требуется повышенная осторожность и от пешеходов. Необходимо помнить, что тормозной путь транспортных средств значительно возрастает, поэтому автомобиль может не успеть остановиться перед внезапно вышедшим на дорогу человеком. Учитывайте это при переходе дороги", сообщили в полиции.