В налоговых Владимирской области 15 декабря пройдет день открытых дверей

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15 декабря с 9.00 до 20.00 в налоговых Владимирской области состоится День открытых дверей для налогоплательщиков. Налоговики посветят его введению института Единого налогового счёта, сообщает УФНС России по Владимирской области.

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о введении с 1 января 2023 года и преимуществах института Единого налогового счёта, об изменении порядка и сроков уплаты обязательных налоговых платежей, о том, как будут учитываться и распределяться обязательные налоговые платежи, осуществляться формирование единого сальдо расчётов по налогам.

Единый налоговый счёт – это возможность платить налоги просто и без ошибок. Универсальная платёжка содержит одинаковые реквизиты для всех налогов, ошибиться с заполнением будет невозможно. Сроки сдачи отчётности и уплаты также единые – больше не придётся помнить сроки по разным налогам.

Необходимую информацию по вопросам ведения Единого налогового счёта можно получить в контакт-центре ФНС России по телефону 8-800-222-22-22, а также у чат-бота Таксика.