Во Владимирской области 10 декабря 2022 года коронавирусом заболели 30 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 10 декабря 2022 года лабораторно подтверждено 30 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи: 10 сл. в г.Владимире, 3 сл. в Муромском, 6 сл. в Ковровском, 1 сл. в Кольчугинском, 2 сл. в Александровском, 3 сл. в Гусь-Хрустальном, 3 сл. в Камешковском, 1 сл. в Меленковском, 1 сл. в Вязниковском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 177906 случаев заболевания (49406 сл. в г. Владимире, 19219 сл. в Муромском, 21014 сл. в Ковровском, 6333 сл. в Петушинском, 8594 сл. в Кольчугинском, 10919 сл. в Александровском, 7210 сл. в Юрьев-Польском, 15773 сл. в Гусь-Хрустальном, 1732 сл. в Судогодском, 3565 сл. в Собинском, 1949 сл. в г. Радужный, 5791 сл. в Киржачском, 4055 сл. в Камешковском, 3279 сл. в Гороховецком, 4552 сл. в Меленковском, 6015 сл. в Вязниковском, 6191 сл. в Суздальском, 2309 сл. в Селивановском).