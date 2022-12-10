Во Владимире отметили День памяти погибших в локальных конфликтах

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9 декабря в России отмечался День героев Отечества. Однако во Владимирской области этот праздник был совмещен с еще одним патриотическим событием.

В этот день в 33 регионе отметили также областной День памяти погибших при исполнении воинского и служебного долга. В Спасо-Преображенской церкви отслужили заупокойную литию по героям, погибшим в локальных военных действиях, после чего возложили венки и цветы к мемориалу «Скорбящие ангелы» – памятнику воинам, выполнявшим интернациональный долг на территории зарубежных государств, павшим во время военных конфликтов.

«Это правильно – чествовать тех, кто живёт и вспоминать тех, кого уже нет. Каждое время рождает своих героев», – заявила во время церемонии председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества Наталья Адамович.