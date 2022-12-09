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НовостиПроисшествия9 декабря 2022 14:08

Владимирское ГУ МЧС на дорогах региона спасло 80 человек

Все эти люди оказались участниками дорожно-транспортных происшествий
Алексей КОТМЫШЕВ
Заместитель начальника ГУ МЧС по региону Павел Литов (справа) и врио начальника УГИБДД УМВД России по Владимирской области Артур Амосов

Заместитель начальника ГУ МЧС по региону Павел Литов (справа) и врио начальника УГИБДД УМВД России по Владимирской области Артур Амосов

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщил в ходе заседания областной комиссии по безопасности дорожного движения заместитель начальника Главного управления МЧС России по Владимирской области Павел Литов, с начала текущего года сотрудники чрезвычайного ведомства более 1200 раз выезжали на дороги региона по сообщениям о ДТП.

В ходе работ подразделения проводили деблокировку пострадавших, зажатых в кабинах, а также оказывали помощь попавшим в заторы и помогали перевозить раненых в больницы. Всего таким образом было спасено 80 человек.