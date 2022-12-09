Во Владимирской области на федеральных трассах введен усиленный режим

Фото: ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород"

Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», дорожные службы ведомства переведены на усиленный режим работы в связи с осадками и возможным ледяным дождем. Напомним -в ближайшее время метеорологи прогнозируют положительные температуры и мокрый снег.

Во Владимирской области на трассах М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо» круглосуточно работают 74 единицы спецтехники, включая 42 комбинированные дорожные машины, 14 тракторов-снегоуборщиков, три автогрейдера, семь погрузчиков, а также тягач и шесть вспомогательных машин.

Дорожники просят водителей быть внимательнее и осторожнее, не превышать скорость, соблюдать дистанцию и, по возможности, не допускать выездов на встречную полосу.