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НовостиПроисшествия9 декабря 2022 13:54

Во Владимирской области на федеральных трассах введен усиленный режим

Всему виной циклон, сопровождаемый мокрым снегом
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород"

Фото: ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород"

Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», дорожные службы ведомства переведены на усиленный режим работы в связи с осадками и возможным ледяным дождем. Напомним -в ближайшее время метеорологи прогнозируют положительные температуры и мокрый снег.

Во Владимирской области на трассах М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо» круглосуточно работают 74 единицы спецтехники, включая 42 комбинированные дорожные машины, 14 тракторов-снегоуборщиков, три автогрейдера, семь погрузчиков, а также тягач и шесть вспомогательных машин.

Дорожники просят водителей быть внимательнее и осторожнее, не превышать скорость, соблюдать дистанцию и, по возможности, не допускать выездов на встречную полосу.