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НовостиОбщество9 декабря 2022 12:36

В Ковровском районе у добытчиков гравия из-за долга арестовали «КамАЗ»

Предприятие задолжало 200 тысяч рублей по штрафу
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Александр Лагутеев

Фото: Александр Лагутеев

Как сообщает Управление федеральной службы судебных приставов России по Владимирской области, в ОСП Ковровского района находилось исполнительное производство, возбужденное на местную компанию, работающую на разработке песчаных карьеров и на добыче глины и других полезных ископаемых.

Исполнительное производство возбудили из-за долга в 200 тысяч рублей, который образовался из-за неуплаты административного штрафа за разработку опасного объекта — карьера стекольных песков.

Но компания добровольно платить не желала, поэтому сперва приставы наложили запрет на регистрационные действия на три спецмашины предприятия. Также был арестован «КаамАЗ» и были ограничены операции по кассе.

Наконец, в отношении руководства компании возбудили административное дело за уклонение от исполнения наказания, что и сыграло решающую роль — всю сумму долга выплатили, а также предприятию пришлось заплатить 14 тысяч рублей исполнительского сбора за то, что не оплатили штраф вовремя.