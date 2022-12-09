До конца года во Владимире установят 100 контейнерных площадок

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Во Владимире до конца года установят 100 новых контейнерных площадок. Подавляющее большинство площадок - 89 - установлены на территориях городских муниципальных учреждений культуры, физкультуры и спорта, образования. В основном - на территориях школ и детских садов. Еще 11 площадок расположены на муниципальной территории для удобства жителей частного сектора Ленинского района в тех местах, где имевшиеся контейнеры не устраивали горожан.

Общая стоимость изготовления и установки 100 контейнерных площадок - около 14 миллионов рублей. 76 процентов средств были выделены из областного бюджета, 24 - из муниципального. Все 100 новых контейнерных площадок имеют отсеки для контейнеров раздельного сбора мусора и для сбора крупногабаритного мусора.

В следующем году продолжится работа по эффективному обращению с бытовыми отходами в областной столице. Область уже закупила 780 контейнеров для раздельного сбора мусора, которые в январе-феврале будут установлены во всех районах города, включая отдаленные микрорайоны и присоединенные территории. В частности, будут оснащены этими контейнерами и все 100 новых контейнерных площадок.