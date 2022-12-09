В Струнино 13 человек эвакуировали во время пожара в жилом доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 17.48 диспетчерам Александровского пожарно-спасательного района поступила информация о пожаре в многоквартирном доме, происходящем в доме №1 микрорайона Дубки города Струнино.

На место ЧП выехали 16 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах. Первые расчеты установили, что из квартиры на первом этаже идет дым. Из дома эвакуировали 13 человек, к счастью, никто из людей не пострадал.

Одно звено газодымозашитников прошло в квартиру и обнаружило, что горение происходит на кухне, где пламенем была объята отделка на площади 4 квадратных метра. Ее быстро потушили, не дав огню разойтись.

В настоящее время причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.