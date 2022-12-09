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НовостиПроисшествия9 декабря 2022 11:28

В Александровском районе мужчина угнал машину друга и попал в ДТП

После этого он бросил легковушку и вернулся к приятелю
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях полицейские Александровского района вычислили подозреваемого в угоне автомобиля марки «Санг Йонг», которым оказался 40-летний местный житель.

Полицейские установили, что мужчина накануне находился в гостях у приятеля и тайком взял ключи от его машины, которая была припаркована возле дома.

Затем он отправился кататься, но не справился с управлением, выехал с дороги и совершил ДТП, после чего убежал и вернулся назад к владельцу автомобиля, подбросив ему ключи.

Когда хозяин машины не обнаружил легковушку возле дома, он тут же обратился в полицию.

Сам подозреваемый признал вину, раскаялся и пообещал возместить приятелю всю сумму ущерба.

По факту угона дознаватели возбудили уголовное дело, расследование продолжается.