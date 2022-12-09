В честь владимирца Героя России Романа Кутузова выпустили почтовую марку

Фото с сайта городской администрации

9 декабря в стране отмечают День Героя Отечества. В честь этой даты выпущена серия из 10 почтовых марок, посвященных героям специальной военной операции. Одна из почтовых марок серии посвящена памяти уроженца города Владимира Романа Кутузова.

Роман Кутузов родился во Владимире 16 февраля 1969 года. В 1986 году, после окончания школы № 9, поступил в Рязанское высшее военное командное училище связи. С 1990 году - в ВДВ: командир взвода, роты, заместитель командира узла связи по вооружению отдельной бригады связи ВДВ. В 2015 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил России, проходил службу в должностях командира дивизии и заместителя командующего общевойсковой армией в Забайкалье. Неоднократно выполнял боевые задачи в Сирии. Прошел горячие точки, награжден орденами «За заслуги перед Отчеством» IV степени с мечами, Кутузова, Мужества, Почета, «За военные заслуги», медалью «За отвагу».

5 июня 2022 года заместитель командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного округа Роман Кутузов героически погиб при выполнении боевой задачи. За личное мужество, героизм и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга ему было присвоено звание Героя РФ (посмертно).

В память о Романе Кутузове во Владимире названы улица и школа №9, где открыт музей в честь героя.