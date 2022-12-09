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НовостиОбщество9 декабря 2022 10:27

Четырех жителей Владимирской области наградили медалью "За трудовые заслуги"

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подписал указ о награждении четырех жителей Владимирской области медалью «За трудовые заслуги» за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Этой региональной награды удостоены:

– Басова Светлана Геннадьевна, оператора машинного доения ЗАО «Имени Ленина», Собинский район;

– Седова Галина Николаевна, актриса Владимирского областного театра кукол;

– Сухарева Валентина Ивановна, председатель СПК «Дмитриевы Горы», Меленковский район;

– Хламова Галина Анатольевна, тракторист-машинист ООО «Родник», Ковровский район.