Во Владимирскую область приходит потепление со снегопадами и дождем

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 10 декабря во Владимирской области температура воздуха будет колебаться в пределах от -5 до 0 градусов по Цельсию.

В Ночь на 11 декабря температура не изменится, а уже днем воздух разогреется до значений от 3 до +2 градусов тепла. При этом ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7-12 метров в секунду.

В ночь на 12 декабря станет чуть прохладнее, и показатели термометров понизятся до отметок между -1 и -6 градусами, но уже днем снова потеплеет, и температура повысится до значений от 1 до +4 градусов по Цельсию. Ветер подует с юга со скоростью 7-12 метров в секунду.

Водителям и автомобилистам следует быть внимательнее, так как во все указанные дни ожидается мокрый снег, а также гололедица. Более того, возможен дождь. В целом в ближайшее время сильных морозов метеорологи не прогнозируют.