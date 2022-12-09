Во Владимирской области заканчивается сезон охоты на пернатую дичь

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщил начальник Госохотинспекции Владимирской области Валерий Куфтин, сезон охоты на пернатую дичь в регионе установлен до 20 декабря. При этом охотники обязаны в течение 20 дней по истечении указанного их разрешениях срока сдать сведения о добытых птицах в Госохотинспекцию. Таким образом, для тех, у кого крайним сроком числится именно 20 декабря, необходимо отчитаться не позднее 10 января.

Что касается тех, кто законно охотится на дичь с ловчими птицами, либо островными или легавыми собаками, ретриверами и спаниелями, то для них срок охоты установлен до 10 января 2023 года. Соответственно, им отчитаться следует до 30 января.

В случае нарушения этих сроков провинившихся любителей охоты ожидают штрафы.