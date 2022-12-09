В Гусь-Хрустальном во время пожара в жилом доме эвакуировано 15 человек

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 15.51 диспетчерам пожарной охраны поступила информация о пожаре, происходящем в многоквартирном доме на улице Микрорайон.

К месту возгорания прибыли 17 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах. На тот момент из окна квартиры на четвертом этаже шел дым.

Одно звено газодымозащитников направилось внутрь на разведку и тушение. Из дома эвакуировали 15 человек, еще одного человека пожарные спасли при помощи спасательных устройств.

Оказалось, что в квартире горела постель, которую потушили на площади 2 квадратных метра. Никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причины возгорания.