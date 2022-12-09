В Муроме 86-летнего пенсионера обманом оставили без квартиры

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Муромской городской прокуратурой совместно с городским отделом полиции проведена проверка по обращению 86-летнего муромлянина, ставшего жертвой квартирной аферы.

Установлено. Что в 2020 году одинокий пенсионер заключил договор купли-продажи своей квартирой с незнакомой ранее женщиной. Согласно договору, наличные пожилому хозяину должны были передать до подписания договора 750 тысяч рублей, но в итоге вышло так, что в реальности денег ему не передали.

В результате владельцами квартиры стали некие «третьи лица», а пожилого мужчину отправили в дом престарелых.

Материалы проверки прокуратура направила следователям полиции, которые возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Также Муромский городской суд ранее удовлетворил иск прокуратуры в пользу дедушки, потребовав взыскать с недобросовестных «покупателей» 750 тысяч рублей.

Ситуация находится на контроле надзорного ведомства.