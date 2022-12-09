Горадминистрация Владимира выиграла суд у спорткомплекса «Торпедо»

Фото: Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, спорткомплекс «Торпедо» обратился в Октябрьский районный суд Владимира по поводу публичного сервитута, который мэрия установила на землях, принадлежащих спорткомплексу.

В двух словах, местным жителям приходится использовать для прохода к домам дорогу, которая проходит через территорию, принадлежащую «Торпедо», потому мэрия и установила публичный сервитут, а проще говоря — определила, что отдельным кусочком земли могут пользоваться все желающие. Однако спорткомплекс посчитал, что такое положение дел снижает антитеррористическую защищенность, тем более что для прохода к домам есть и другие пути.

Октябрьский районный суд еще 21 февраля вынес решение в пользу «Торпедо», однако мэрия его оспорила и дело пересмотрел Владимирский областной суд. Жалобу градоначальники мотивировали тем, что дорога через землю спорткомплекса является единственной нормальной дорогой к жилым домам, тем более что на защищенность объекта это никак не повлияет, так как для этого вполне достаточно ограждений стадиона.

Вторая инстанция согласилась с доводами горадминистрации и отменила решение Октябрьского районного суда. Так что теперь жители домов могут продолжать ходить привычной дорогой.