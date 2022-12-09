Владимирцы смогут отправлять посылки мобилизованным военнослужащим

Фото: кадр видео администрации Владимирской области

Как сообщает администрация Владимирской области, теперь родственники военнослужащих могут направлять письма и посылки через почтовые отделения по адресу: 103400, город Москва-400, номер войсковой части.

Номера войсковых частей можно узнать в военных комиссариатах по месту призыва, а также от самих военнослужащих, либо по телефону 8 (4922) 40-15-65.

Кроме того, для связи бойцов с родными в зоне проведения СВО теперь развернуты точки доступа к междугородной телефонной связи.