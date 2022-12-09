Прокуратура нашла нарушения в работе Гороховецкого лесничества

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной Владимирской природоохранной прокуратурой проверки было установлено, что лесохозяйственный регламент Гороховецкого лесничества имеет ряд нарушений.

Так, на территории лесничества расположен целый ряд особо охраняемых природных территорий: заказник «Муромский», особо охранная часть «Муромского», Клязьминско-Лухский заказник, а также региональные памятники природы «Гороховецкие болота».

Вместе с тем, эти территории отнесены к категории эксплуатационных лесов, где возможно проводить сплошные вырубки, что прямо противоречит лесному кодексу и законодательству об особо охраняемых природных территориях.

Также в регламенте нет информации о местах обитания редких видов животных, насекомых и растений.

Все эти нарушения могут нанести ущерб краснокнижным видам и самим особо охраняемым природным территориям. В связи с этим надзорное ведомство обратилось с иском в Октябрьский районный суд Владимира, потребовав от Гороховецкого лесничества признать регламент недействительным в части обнаруженных нарушений.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.