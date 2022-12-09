Во Владимирской области 9 декабря коронавирус подтвержден у 33 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 9 декабря лабораторно подтверждено 33 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

8 случаев во Владимире, 5 - в Гусь-Хрустальном, 4 - в Ковровском, по 2 заболевших - в Муромском, Александровском, Камешковском, Вязниковском и Суздальском районах, по 1 - в Собинском, Киржачском, Гороховецком, Меленковском, Селивановском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 177876 случаев заболевания (49396 сл. в г. Владимире, 19216 сл. в Муромском, 21008 сл. в Ковровском, 6333 сл. в Петушинском, 8593 сл. в Кольчугинском, 10917 сл. в Александровском, 7210 сл. в Юрьев-Польском, 15770 сл. в Гусь-Хрустальном, 1732 сл. в Судогодском, 3565 сл. в Собинском, 1949 сл. в г. Радужный, 5791 сл. в Киржачском, 4052 сл. в Камешковском, 3279 сл. в Гороховецком, 4551 сл. в Меленковском, 6014 сл. в Вязниковском, 6191 сл. в Суздальском, 2309 сл. в Селивановском).