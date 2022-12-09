Во Владимире может появиться центр олимпийского резерва по спортивной борьбе

. Фото: Олег УКЛАДОВ

Департамент имущественных и земельных отношений Владимирской области заказал проект регионального центра подготовки резерва по спортивной борьбе. На портале госзакупок уже появился контракт на 19,7 миллиона рублей.

Центр олимпийского резерва может появиться на улице Большая Нижегородская, 43. Новый спорткомплекс будет включать два отдельно стоящих здания.

В первом здании будет подвал и три этажа. В подвале оборудуют прачечную, кладовые, мастерские и душевые, на цокольном этаже — раздевалки, мастерские, комнаты для приема пищи, массажа, а также сауну и медкабинет.

На первом этаже спортивного блока устроят трибуны на 500 мест, зал площадью 1,2 тысячи квадратных метров, зону награждения, комнату судей, гардероб, кафе, административные помещения. На втором этаже сделают VIP-зону, конференц-зал, переговорные и кабинеты администрации комплекса.

Второе здание — это двухэтажный камбуз на 90 мест для временного проживания спортсменов. Также на территории разместят парковки, гостевые стоянки автобусов, площадки для отдыха и занятий физкультурой, беговые дорожки.

Подрядчика должны определить 28 декабря. Документацию нужно согласовать и передать заказчику не позднее августа 2023 года.