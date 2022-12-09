Во Владимире осужден посредник, передавший взятку экс-начальнику миграционной службы

. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, Октябрьский районный суд Владимира вынес обвинительный приговор 56-летнему местному жителю, обвинявшемуся в посредничестве во взяточничестве.

Судом установлено, что в конце октября владимирец по просьбе знакомой передал деньги руководителю Управления по вопросам миграции регионального главка полиции. Наличные передавались за решение вопроса о признании двух иностранцев носителями русского языка для последующего получения гражданства России.

Сам посредник вину признал и раскаялся в совершенном преступлении, за которое он оставил себе в награду половину суммы взятки.

С учетом всех обстоятельств суд признал его виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы условно со штрафом в 400 тысяч рублей.