Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 декабря 2022 14:15

В Муроме пожарные тушили загоревшуюся стиральную машину

Происшествие случилось в поселке Муромский на улице Центральная, 16
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 13.37 диспетчерам пожарной охраны поступила информация о возгорании, произошедшем в жилом доме поселка Муромский.

Вскоре на место ЧП прибыли 15 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах. К моменту их приезда из квартиры на втором этаже шел дым. Пожарные прошли в помещение и обнаружили, что горение происходит на кухне, где на площади 0,5 квадратных метра потушили стиральную машинку и внутреннюю отделку. К счастью, никто из людей не пострадал.

Дознаватели МЧС приступили к установлению причин пожара.