В Муроме пожарные тушили загоревшуюся стиральную машину

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 13.37 диспетчерам пожарной охраны поступила информация о возгорании, произошедшем в жилом доме поселка Муромский.

Вскоре на место ЧП прибыли 15 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах. К моменту их приезда из квартиры на втором этаже шел дым. Пожарные прошли в помещение и обнаружили, что горение происходит на кухне, где на площади 0,5 квадратных метра потушили стиральную машинку и внутреннюю отделку. К счастью, никто из людей не пострадал.

Дознаватели МЧС приступили к установлению причин пожара.