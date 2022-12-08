В Меленках местный житель осужден за кражу и неуважение к суду

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Меленковский районный суд вынес приговор местному жителю, который ранее обвинялся в совершении кражи. Рассмотрение дела происходило в Меленковском суде 31 мая, и когда судьей было оглашено определение о замене меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу осужденный очень рассердился.

Мужчина принялся публично оскорблять потерпевшего неприличными словами, причем на неоднократные требования суда прекратить бранную речь не реагировал. Так он стал фигурантом уголовного дела по статье «Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства».

В результате по совокупности приговоров местный житель был приговорен к 3 годам 4 месяцам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.