В Кольчугино произошел пожар в здании МУП «Коммунальник»

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 12.33 диспетчеры пожарной охраны получили информацию о пожаре в здании МУП «Коммунальник», занимающегося обслуживанием канализации и водопровода.

На место возгорания выехали 30 сотрудников МЧС на восьми пожарных машинах. К моменту прибытия первых расчетов оказалось, что в помещении санузла наблюдается много дыма. Одно звено газодымозащитников направилось на разведку и тушение, из здания было эвакуировано 10 человек.

Вскоре пожарные обнаружили, что горит проводка и внутренняя отделка, которую быстро потушили на площади 0,5 квадратных метра. К счастью, никто из людей не пострадал.

Дознаватели МЧС устанавливают причину произошедшего.