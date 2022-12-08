Во Владимирской области установят проекционные пешеходные переходы

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В ближайшее время на отдельных участках региональных дорог Владимирской области появятся проекционные системы дорожной разметки «Зебра». По своей сути это пешеходные переходы, полосы на которых рисуются при помощи голографического изображения, которое дают мощные прожекторы, установленные у дорог.

Таким образом создается некий световой коридор, и человека значительно лучше видно. Водители смогут заметить пешехода на «зебре» с расстояние 150 метров. Об этом в ходе заседания по безопасности дорожного движения рассказал руководитель ГБУ «Владупрадор» Михаил Климов.

Если эксперимент пройдет удачно, подобные переходы могут появляться и в других уголках региона.