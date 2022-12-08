После вмешательства прокуратуры жительнице Владимира выплатят пенсию за 11 лет

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Прокуратура Владимира провела проверку по обращению местной жительницы, в ходе которой установлено, что с декабря 2011 года ей прекращена выплата трудовой пенсии по старости.

По данным областного Отделения Пенсионного фонда, основанием прекращения выплаты пенсии явилось длительное ее неполучение заявительницей: обратившаяся отсутствовала по месту регистрации, и у почтальона не было возможности передать ей начисленные денежные средства. Однако женщина право на получение пенсии по старости не утратила, поясняют в областной прокуратуре.

Впоследствии она обратилась в Пенсионный Фонд, где ей было предложено выплатить пенсию только за последние три года. Пенсионерка обратилась в прокуратуру.

Прокурор города обратился с исковым заявлением во Фрунзенский районный суд с требованием к Отделению Пенсионного Фонда о возобновлении выплаты трудовой пенсии с момента ее прекращения. Суд восстановил право женщины на получение пенсии с момента ее прекращения, а также взыскал в её пользу компенсацию морального вреда.

Согласно расчету Пенсионного Фонда размер пенсии превысил 1 миллион рублей.

Материалы прокурорской проверки планируют передать в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям должностных лиц, допустивших нарушение прав заявительницы.