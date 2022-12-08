Жители Владимирской области за неделю отдали мошенникам больше 16 миллионов рублей

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За неделю во Владимирской области совершено 44 преступления с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, большая часть которых – именно дистанционные мошенничества. Среди потерпевших и пенсионеры, и молодые люди. За семь дней они отдали аферистам более 16 миллионов рублей.

Поверив неизвестному, выдававшему себя за сотрудника банка и сообщившего о сомнительных движениях по расчетному счету, 43-летняя жительница Мурома лишилась своих сбережений. Фейковый менеджер, получив доступ к мобильному приложению банка и подключив вирусную программу, лишил потерпевшую 1 780 000 рублей.

В аналогичной ситуации оказалась 82-летняя жительница Владимира. Лжесотрудник банка, которому потерпевшая сообщила необходимые реквизиты, чтобы перевести деньги на «безопасный счет», обратил в свою пользу более 3 миллионов рублей.

Полмиллиона рублей отдала аферистам 76-летняя жительница города Гусь – Хрустальный. Пожилая женщина поверила позвонившему ей «правоохранителю» и передала деньги аферисту, пообещавшему спасти ее дочь от уголовной ответственности за якобы совершенное ДТП.