Во Владимире пьяный водитель боднул сотрудника полиции головой

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ленинском районном суде будут рассматривать дело в отношении водителя, который ударил сотрудника полиции при исполнении.

Как сообщили в пресс-службе владимирского Следкома, около 2.30 4 ноября 2022 года сотрудники полиции доставили в Областной наркологический диспансер мужчину для проведения медицинского освидетельствования. По его результатам стало ясно, что тот находился в состоянии алкогольного опьянения, когда сел за руль. Полицейские стали объяснять водителю, чем грозят подобные действия, но это вызвало у мужчины лишь агрессию. Он ударил сотрудника ДПС головой.

Ущерб здоровью полицейского оценили как легкий. Теперь судьбу агрессивного владимирца решит суд.