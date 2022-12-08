Заключенный вязниковской колонии пропагандировал среди сокамерников идеи сирийских боевиков

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УФСБ России по Владимирской области возбудила уголовное дело в отношении заключенного вязниковской ИК-4. Его обвиняют в том, что он является сторонником МТО «Исламское государство» (деятельность на территории России запрещена) и занимался в тюрьме публичной пропагандой осуществления террористической деятельности на территории Сирии.

По версии следствия, мужчина постоянно рассказывал другим осужденным о необходимости и правильности ведения боевых действий членами террористической организации на территории Сирии. В итоге, мужчину задержали. Он уже признался в том, что агитировал за ирийских боевиков.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 205.2 УК РФ. Мужчине избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование уголовного дела продолжается.