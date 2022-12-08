Прокуратура оштрафовала главу администрации Суздаля Сергея Сахарова

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Суздальская межрайонная прокуратура, проводя проверку соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан, в итоге выписала штраф Сергею Сахарову, экс-мэру Владимира, а ныне главе администрации города Суздаля.

Как сообщили в прокуратуре, Сергей Сахаров нарушил сроки при ответе на запрос от местной жительницы, которая пыталась решить вопрос нарушений земельного законодательства и правил благоустройства. Ответ на обращение он дал спустя 30 дней после истечения установленного законом срока.

В итоге, Сергея Сахарова оштрафовали за нарушение статьи 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Сумму штрафа в прокуратуре не уточнили.