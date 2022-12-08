Владимирская область оказалась на 7 месте по размеру зарплат в ЦФО

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Служба исследований hh.ru проанализировала более 69,5 тысяч вакансий, открытых в ноябре 2022 года в регионах ЦФО и выяснила, в каком из них работодатели предлагают наиболее высокие заработные платы.

В среднем по ЦФО (без учета Москвы и Московской области) работодатели предлагают 54,1 тысячу рублей, по России – 55,8 тысяч рублей.

Владимирская область находится в середине рейтинга и занимает 7-е место. Средняя предлагаемая зарплата в ноябре составила 45,8 тысяч рублей. Наиболее высокий доход предлагают в сферах «Высший менеджмент» (59,9 тыс. руб.), «Консультирование» (55,8 тыс. руб.) и «Инсталляция и сервис» (54,2 тыс. руб.).

Лидером рейтинга стала Калужская область – средняя предлагаемая зарплата в ноябре здесь составила 49,7 тыс. рублей. На последнем месте среди регионов ЦФО – Тамбовская область, где средняя предлагаемая зарплата составляет 42,3 тыс. рублей.